Koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonu Güney Kore'de de görüldü

İngiltere'den yayılan koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonu Güney Kore'de de tespit edildi. İngiltere'den gelen ailenin karantina altına alındığı öğrenildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, İngiltere kaynaklı mutasyona uğraşmış virüsün ülkelerinde de tespit edildiğini açıkladı.

Tespit edilen vakaların, 22 Aralık'ta İngiltere'den Güney Kore'ye gelen 3 kişilik bir ailede görüldüğü belirtildi.

Ailenin ülkeye, İngiltere'ye uçuşların durdurulmasından bir gün önce geldiği, İngiltere'de ikamet eden bu kişilerin Güney Kore'de karantinada tutuldukları belirtildi.

Öte yandan, Güney Kore'de son 24 saatte 808 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 57 bin 680'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 819'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 39 bin 268 kişi sağlığına kavuştu. Bu arada Güney Kore'de Kovid-19'un daha hızlı yayılabilen mutasyonuna rastlandığı bildirildi.