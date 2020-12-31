Kırgızistan’da Rus koronavirüs aşısının imalatı yapılacak

Sputnik’e konuşan Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşanaliyev, “Nüfusun tamamına hizmet sağlamak için Sağlık Bakanlığı aşı şişeleme tesisi kurmaya karar verdi” ifadesini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ile görüşmede, Kırgızistan’a aşı üretimi için subtratların tedarikine ilişkin anlaşma sağlandığını söyleyen Beyşenaliyev, “Bu aşının maliyetini önemli ölçüde azaltacak. Subtrat çok ucuz, nihai fiyat şişeleme, paketleme ve teslimat yüzünden artıyor” dedi.

Kırgızistan’da koronavirüs vaka sayısı 80 bini geçerken ölen sayısı 1354 oldu.