Avustralya’da yerli halklar için milli marş değişikliği: ‘Çünkü biz bir ve özgürüz’

Son yıllarda politik ve kültürel olaylarda yerlilerin tarihi tanımak için ciddi çaba sarf eden Avustralya’da yerlilere yönelik yeni bir adım atıldı. Milli marşta ‘yerli halkların tarihini ve varlığını görmezden gelen “Çünkü genç ve özgürüz’” ifadeleri “Çünkü bir ve özgürüz” ifadeleriyle değiştirildi.

Avustralyalılar bugünden itibaren ülkenin yerli halklarını da içine alan, sözleri değiştirilmiş bir milli marşı okuyacak.

Başbakan Scott Morrison, Avustralya milli marşının sözlerini değiştirdiklerini açıkladı. Morrison, bu adımın ülkede ‘birlik ruhunu’ pekiştireceğini umduğunu vurguladı.

Bu adım muhalefet için sürpriz olsa da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Australia changes national anthem to reflect indigenous past https://t.co/1KNO3SqlwO — BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2020

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‘Çünkü biz genç ve özgürüz’ ifadesi çıkarılıyor

Yeni marşta yerlilerin tarihini yansıtmak amacıyla artık Avustralyalılara atfen söylenen 'genç ve özgür' ifadeleri kullanılmayacak.

Yerliler, 18. yüzyılda çoğu beyaz İngiliz yerleşimcilerin gelip kıtayı kolonileştirmesinden önce on binlerce yıl boyunca Avustralya’da yaşıyorlardı.

Advance Australia Fair (İleri, güzel, mutlu Avustralya) adındaki marştan "Çünkü biz genç ve özgürüz" ifadesinin yerini "Çünkü biz bir ve özgürüz" alacak.

‘En başarılı çok kültürlü ulus olduğumuzu gösteriyor’

Muhafazakâr Başbakan Morrison, "Genç ve özgür" ifadesinin değiştirilmesinin kötü bir etki yaratmayacağını tam tersine çok daha fazla şey katacağına inandığını söyledi:

"Bir ulus olarak kat ettiğimiz mesafeyi gösteriyor. Bizim ulusal hikayemizin 300'den fazla ulusal soy ve dil grubundan geldiğini ve dünyadaki en başarılı çok kültürlü ulus olduğumuzu gösteriyor."

Morrison , söz konusu değişikliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sırasında ülkede oluşan birliği de kutladığını da vurguladı.

Muhalefet lideri Anthony Albanese, Avustralya yerlileriyle birlikte dünyadaki en eski devam eden medeniyete sahip oldukları gerçeğiyle gurur duyulması gerektiğini söyledi.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, yıl başında marşın sözlerinin 'gururlu ilk yerli milletlerin kültürünü' görmezden geldiğini belirterek, marşta değişiklik yapmayı önermişti.

Avustralya son yıllarda politik ve kültürel olaylarda yerlilerin tarihi tanımak için ciddi çaba sarf ediyor.

Aralık ayında ragbi oyuncuları bir ilke imza atarak ilk defa milli marşı yerli bir dilde söylediler. Takım, İngilizce seslenmeden önce Sydney bölgesinde yaşayan Eora halkı dilinde marşı söyledi.