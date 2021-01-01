Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilisi: Paniğe gerek yok

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden bir yetkili, koronavirüsün son haftalarda ortaya çıkan varyantlarıyla ilgili olarak endişeye mahal olmadığı mesajı verdi, aşıların koruyuculuğunda azalma olacağına dair bir emare bulunmadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin çıkış noktası olan Çin'den, Britanya ve birkaç ülkede daha yayıldığı belirtilen koronavirüsün mutasyon geçiren yeni varyantına ilişkin bir değerlendirme geldi.

Reuters ajansının aktardığına göre Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) Şu Wenbo, yeni koronavirüs varyantlarının Sinopharm aşısının koruyuculuğunu etkileyeceğine dair bir işaret olmadığını söyledi.

"Paniğe gerek yok" diyen Şu, "Öncekilerle kıyaslandığında, mutasyona uğramış olan bu varyantın hastalığı yayma kapasitesinde görünür bir değişiklik yok" ifadesini kullandı.

Şu, yeni tip koronavirüsün protein kısmındaki mutasyon sonucu oluşan bu yeni vartantın, virüsün nükleik asidini hedef alan çoğu Çin yapımı Kovid-19 testinin duyarlılığını da etkilemeyeceğini vurguladı.

Çin, Sinopharm şirketinin yeni geliştirdiği aşının koşullu kullanımına dün izin vermişti. İnaktive edilmiş virüsle üretilen ve iki doz yapılması planlanan aşı, Çin'de yaygın kullanımına izin verilen ilk aşı oldu.