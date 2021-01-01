Eski Gürcistan Parlamento Başkanı Burcanadze: Gürcistan’da Rusya’ya dargınlık var

Eski Gürcistan Parlamento Başkanı Nino Burcanadze, Rus Kommersant gazetesine açıklamasında, “Gürcistan’da Rusya’ya dargınlık var. Oysa sübjektif faktörler de var, politikacılar neredeyse tüm sorunlardan Rusya’yı sorumlu tutmaya çalışıyor. Kitle bilincinde, özellikle gençler arasında, Rusya'nın imajı son derece olumsuz” ifadesini kullandı.

Mevcut iktidarın, Rusya ile işbirliğine ihanet gözüyle bakan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili ekibinin politikasını sürdürmeye çalıştığını söyleyen Burcanadze, “Şimdi ‘Gürcü Rüyası’ partisi birçok alanda Saakaşvili’nin politikasını tekrarlıyor, üstelik sadece kötü uygulamalara başvuruyorlar. Onlar Saakaşvili’nin ‘bir politikacının itibarını sarsmak istiyorsan ona Rusya yanlısı de’ trendini de kaptı” dedi.

‘Rusya karşıtı trend’ yüzünden bazı devlet kişilerinin önemli sayıda seçmen kaybedebileceğini dile getiren Saakaşvili, “Rusya ile görüşmeler ve bir dizi sorunun ortaklaşa çözümü öncelikle Gürcistan için gerekli” diye ekledi.