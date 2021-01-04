Kayıt
10:28 04 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Güney Kore- Çocuk

    Güney Kore'de nüfus alarmı

    © AFP 2020
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/1043505263_0:0:2964:1666_1200x675_80_0_0_f236533e0ce6715a9aed8d8b8417d140.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202101041043505081-guney-korede-nufus-alarmi/

    Güney Kore'de ilk defa doğum sayılarının ölümlerin altında kalmasıyla nüfus politikalarında köklü değişiklik çağrıları yapıldı.

    Güney Kore’de, 2020 yılında ilk kez doğum sayısından fazla ölüm kaydedildi. Bu durum, öncesinde de dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkesi olan Güney Kore’yi yeni önlemler almaya zorlayacak.

    Geçen yıl 2019'a göre yüzde 10 düşüşle sadece 275 bin 800 bebek doğdu, 307 bin 764 kişi öldü.

    Rakamlar, İçişleri Bakanlığı'nın nüfus politikasında köklü değişiklikler çağrısında bulunmasına yol açtı.

    Azalan nüfus, ülkeler için büyük baskı oluşturuyor. Sağlık sistemlerine ve emekli maaşlarına olan talep arttıkça kamu harcamaları üzerindeki artan baskının yanı sıra, azalan genç nüfus aynı zamanda ekonomi üzerinde doğrudan etkisi olan işgücü kıtlığına da yol açıyor.

    Geçen ay, lider Moon Jae-in, aileler için nakit teşvikler de dahil olmak üzere düşük doğum oranını yükseltmeyi amaçlayan bir program başlattı.

    Program kapsamında, 2022'den itibaren doğan her çocuk, bebek bir yaşına gelene kadar aylık 300.000 won'luk ödemenin yanı sıra, doğum öncesi masraflarını karşılamaya yardımcı olmak için 2 milyon won (1850 dolar) nakit alacak. Teşvik, 2025'ten itibaren her ay 500.000 won'a çıkacak.

    Güney Kore'nin düşen doğum oranının arkasında ne var?

    Bunun nedeni olarak büyük ölçüde Güney Kore'de kadınların iş ve diğer yaşam talepleri arasında bir denge kurmakta zorlanması gösteriliyor.

    Kim Hyun-yu onlardan biri. Dört kardeşin en büyüğü, kendine ait büyük bir aileye sahip olmayı hayal ediyordu ama Güney Kore'de aile dostu olmayan koşullarla karşı karşıya kaldığı için çocuk sahibi olma planlarını yeniden gözden geçiriyor.

    Kısa süre önce yeni bir işi kabul eden ve doğum izni alıp alamayacağı konusunda endişelenen Kim, BBC'ye "İnsanlar bana önce kariyerimi inşa etmenin daha güvenli olduğunu söylüyorlar" dedi.

    Yükselen emlak fiyatları bir başka önemli sorun. Kim, hızla yükselen emlak fiyatlarının genç çiftleri de caydırdığına dikkat çekiyor: "Çocuk sahibi olmak için kendi evinizin olması gerekiyor. Ama bu Kore'de imkansız bir rüya haline geldi."

    Kim, hükümet tarafından sunulan teşviklerin ikna edici olamadığını söylüyor: "Çocuk büyütmek pahalı. Ekstra birkaç yüz bin won sağlayan hükümet sorunlarımızı çözmeyecek."

    Etiketler:
    Güney Kore, Nüfus Politikası, Doğum oranı, Doğum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’da da cuma namazı için evlerinden çıkan vatandaşlar, kendilerine yakın camilere gitti.
    4 günlük yasakta, yeni yılın ilk cuma namazı
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet