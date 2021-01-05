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    Vuhan'da yeni yıl kutlamaları

    Global Times: Vuhan'da kutlamalar devam edecek, Batı buna alışsa iyi olur

    © AFP 2020 / NOEL CELIS
    Asya & Pasifik
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    Koronavirüsün çıktığı yer olarak bilinen Vuhan'daki yeni yıl kutlamalarına Batı'dan gelen tepkilere Çin'den yine 'kıskançlık' yanıtı geldi. Global Times gazetesi yeni yılda da bu tip kutlamaların devam edeceğinin altını çizerek Batı'nın düşmanca saldırmak yerine feyz alması gerektiğini yazdı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve yeni çıkan mutasyonları tüm dünyada yeni vakalar ve ölümlere yol açmaya devam ederken Çin'de virüsün çıkış noktası olarak bilinen Vuhan'da hayat hemen hemen normale döndü. Özellikle uluslararası basına yansıyan yılbaşı partisi görüntüleri sonrası Batı'nın şaşkınlık ve tepkisiyle karşılaşan Vuhan için Global Times gazetesinden yanıt geldi.

    Zhang Hui ve Wan Lin imzalı 'Vuhan'da toplanmalar, kutlamalar devam edecek; Batı buna alışsa iyi olur' başlıklı yazıda, Kovid-19'un en sert vurduğu şehir olarak nitelendirilen Vuhan'da 2021'de yeni yıl kutlamaları, spor etkinlikleri ve canlı konser gibi etkinliklerin yapılmaya devam edileceği vurgulandı. Batı toplumunun bu sahneleri görmeye alışmasını gerektiği belirtilen yazıya göre Vuhan halkı Batılılara 'bu kalabalıklara önyargı ve düşmanca saldırmaktansa Çin'in deneyimlerinden faydalanma çağrısı' yaptı.

    Yazıda İngiltere'de yayın yapan Telegraph gazetesi yazarı Allison Pearson'ın Vuhan'daki kutlamaların fotoğrafını paylaştığı ve "Aşı olmadan Vuhan bunu nasıl başardı?" yazdığı, hatta kutlamaların birer sahte gösteri olabileceğini öne sürdüğü tweet'i örnek verildi.

    Ancak bunun ters teptiği ve sosyal medya kullanıcılarının asıl İngiliz hükümetini yeterince sorumluluk almadığı için eleştirdiği vurgulanan yazıda bu görüşü dile getiren bazı tweet'lere de yer verildi:  "İşleyen bir Test, Takip, İzolasyon sistemleri var ve maske takıyorlar. İstendiği zaman evde kaldılar ve hızlı hareket ettiler. Bizim ise virüsle mücadelede tek amacı dostlarını zengin etmek olan yetersiz bir hükümetimiz var."

    Yazıda Pearson'ın temmuzda maske takmayı reddettiği, kasımda ise karantinaların sona erdirilmesi çağrısı yaptığı da hatırlatıldı.

    Yazıya göre Global Times'ın ulaştığı bazı Vuhan sakinleri, Batı'nın yaptığı alaycı yorumları 'kedinin uzanamadığı ciğere murdar demesi' olarak yorumladı.

    Vuhan Üniversitesi'nden Yang Zhanqiu'ya göre son yerli hastanın da taburcu olmasıyla Nisan 2019'da koronavirüsten kurtulan Vuhan'da bu tür kutlamalar yapılması normal.

    Yazının sonunda ise Ağustos 2020'de Vuhan'daki büyük bir havuz partisine binlerce insanın katılmasının Batı ülkelerindeki birçok insanı şoke ettiği ve Vuhan'ın virüsten nasıl bu kadar çabuk kurtulduğuna inanamadıkları yazıldı. 

     

    Etiketler:
    Yeni yıl, Koronavirüs, Telegraph, Global Times, Vuhan, Çin
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