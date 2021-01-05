Pakistan'ın en kalabalık eyaletinde bekaret testleriyle ilgili emsal karar

Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Lahor'da hükümetin kasımdaki bekaret testi kararının ardından Yüksek Mahkeme bunu bir adım ileriye taşıdı, tüm bekaret testlerinin yasa dışı olduğuna hükmetti. Bir ilk niteliğindeki bu karar için uzun süredir mücadele eden avukatlardan Bandial, adalet sisteminin kadınlar için daha iyi bir hal almasını umuyor.

Pakistan'da 110 milyondan fazla nüfusuyla en kalabalık eyaleti Pencap'ta emsal niteliğinde bir karar alınarak cinsel saldırı mağdurlarına bekaret testi yapılmasının yasa dışı olduğu ilan edildi. Lahor Yüksek Mahkemesi bekaret testinin hiçbir tıbbi dayanağı olmadığını, kadın mağdurun onurunu zedelediğini, bu sebeple de yaşam ve onur hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Lahor'da Mart 2020 ve Haziran 2020'de kadın hakları aktivistleri, akademisyenler, gazeteciler, avukatlar ve Ulusal Meclis üyelerinin imzaladığı iki dilekçeyle tecavüz mağdurları için bu tür testlerin yasaklanması talep edilmişti.

Lahor Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ayesha Malik de imzacıların yanında yer aldı ve bekaret testlerinin cinsel saldırı davalarında bilimsel bir değer taşımadığını, kadınlara karşı ayrımcılık göstergesi olduğuna karar verdi.

Kasımda Pencap hükümeti tecavüz davalarında bekaret testi yapılmasını yasaklamıştı. Yüksek Mahkeme kararı da hangi nedenle olursa olsun tüm bekaret testlerini yasa dışı ilan etmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kararın ardından İnsan Hakları Bakanı Shireen Mazari de desteğini belirten bir Twitter paylaşımı yaptı.

Avukat Bandial: Bekaret testine maruz bırakılan kadınlar 'sekse alışık olmakla' suçlanıyor

Dilekçelerde imzası bulunanlardan avukat Sahar Bandial, Yüksek Mahkeme kararının daha geniş kültürel etkileri olacağını söyledi: "Önemli bir karar çünkü kültürümüzde himene kadının saflığının bir göstergesi olarak çok fazla önem atfediliyor. Bekaret testine maruz bırakılan kadınlar 'sekse alışık olmakla' suçlanıyor ve cinsel hayatları konusunda çıkarımlar yapılıyor. Umarım sistem tecavüz mağdurlarına karşı daha duyarlı bir hale gelir. Böylesi bir teste tabi tutulma deneyimi, tecavüz mağduru için travmatik bir deneyim. Umarım bu kararla birlikte adalet sistemi kadınların şiddete karşı seslerini yükseltebildiği daha güvenli bir alan haline gelir."

ABD dahil 20 ülkede yasal

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre kadınların 'onurunu ve erdemini belirlemek' için yapılan bekaret testleri aksi yöndeki tüm çağrılara rağmen ABD dahil en az 20 ülkede yasal.

Bekaret testleri evlilik, hatta işe alınma kriteri olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı talep edilebiliyor. Ama bazı bölgelerde uygulama yalnızca tecavüz mağdurlarıyla sınırlı.