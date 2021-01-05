Avustralya'da 'yarasalı sandviç yiyen adam' reklamına soruşturma

Avustralya'da yayımlanan 'yarasalı sandviç yiyen adam' reklamına soruşturma açıldı. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'de yarasa yenmesinden kaynaklandığı iddiaları olması nedeniyle reklam, halihazırda gergin olan Avustralya- Çin ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

Yarasalı sandviç yiyen bir adamı gösteren bir reklam, Avustralya'nın reklamcılık kurulu tarafından soruşturuluyor.

Açık hava spor malzemeleri firması Boating Camping Fishing mağazasının (BCF) reklamı, YouTube'da 250.000'den fazla kez görüntülendi.

Reklamda salgına yarasa yiyen birinin neden olduğuna ilişkin espri yapılıyor.

Koronavirüs pandemisinde ilk vakalar Çin'in Vuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarında görülmüş olsa da virüsün ilk nerede ortaya çıktığı ve yayıldığına dair kesin bir kanıt bulunamadı.

Reklam Standartları Bürosu sözcüsü BBC'ye verdiği demeçte, "BCF mağazasının yaz kampanyası reklamı bir dizi şikayet aldı ve bu şikayetler değerlendirme sürecinde" dedi.

Bir BCF sözcüsü daha önce Avustralya medyasına yaptığı açıklamada, BFC’nin pazarlama kampanyasının birçok Avustralyalının evde kalacağı bu yaz onları kendi arka bahçelerini keşfetmeye teşvik ettiğini söyledi.

Sözcü, "Elbette Kovid-19 salgınının ve yayılmasının ciddiyetini anlıyoruz, ancak bu reklamın da aynı ciddiyeti paylaştığı açık" dedi ve "Yıllar geçtikçe BCF, iyi niyetli eğlenceli ve saygısız kampanyalar geleneği oluşturdu. Bu yüzden hakarete maruz kalacağız ve bunun farkındayız" diye ekledi.

Gergin ilişkiler

Uzmanlar, Avustralya ile Çin arasındaki ilişkilerin geçen yıl kötüye gittiğini ve son yılların en düşük seviyesine indiğini söylüyor.

Reklam, gerilimlerin daha da artacağının işareti olabilir.

Avustralya, Nisan ayında koronavirüsün kökenine ilişkin küresel bir soruşturmayı destekledi. Üst düzey bir Çinli diplomat ise bu davranışın Çin'i hedef göstermek olduğunu ifade etti.

O zamandan beri, Çin, Avustralya’dan yapılan ithalat konusunda daha hassas davranmaya başladı ve Çinli öğrencileri ve turistleri ırkçılık tehlikesine karşı Avustralya'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kasım ayında Çin, Avustralya şarabının sübvansiyonlu ithalatını durdurmak için geçici önlemler aldı ve Avustralya şarabına yüzde 212'ye kadar vergi koydu.