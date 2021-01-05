Japonya'da 208 kilogramlık orkinos balığı 202 bin dolara satıldı

Japonya’da mezata çıkartılan 208 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos balığı, geçen seneye göre keskin bir düşüş yaşayarak yaklaşık 202.5 bin dolara (20.84 milyon yen) alıcı buldu.

Tokyo’daki Toyosu Pazarı’nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen yeni yıl mezatında sergilenen mavi yüzgeçli orkinos balığı 20.84 milyon yene satıldı.

208 kiloluk balığın fiyatının ise geçen yıla göre keskin bir düşüş yaşadığı gördüldü. Geçen seneki satışta, balık 193 milyon yene alıcı bulmuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan toptancı Tohto Suisan şirketinin başkanı Koh Ehara, "Yeni koronavirüsün yayılması, aşılar ve tedavi yaygın kullanımda olduğunda sonunda kontrol altına alınacak. O gün gelene kadar, bu pazarda hepimizden bir ekip olarak, istikrarlı bir şekilde taze gıda tedariğini aksatmadan sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Japon hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, artışa geçen koronavirüs vakaları nedeniyle Tokyo ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmeyi düşündüğünü söyledi.

Öte yandan, Tokyo'da bugün, 1.278 rakamıyla salgının başlamasından bu yana ikinci en yüksek günlük toplam sayısı görüldü.