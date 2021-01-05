Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan koronavirüse yakalandı

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı, yıllık izin kapsamında Yeni yılı ailesi ve torunlarıyla birlikte Londra’da karşıladı. Sarkisyan, 3 Ocak’ta bacağından ameliyat oldu, ameliyat başarılı geçti. Ancak Cumhurbaşkanında yeni tip koronavirüs belirtileri ortaya çıktı, test sonuçları pozitif çıktı” ifadesine yer verildi.

Sarkisyan’ın kendini karantinaya aldığı ve geçici olarak uzaktan çalışacağı aktarıldı.