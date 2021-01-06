Çin'de yolsuzluk, rüşvetçilik ve çok eşlilikle suçlanan eski portföy yöneticisine idam cezası

Çin’de yolsuzluk, rüşvetçilik ve çok eşlilikle suçlanan eski China Huarong Varlık Yönetimi Başkanı Lai Xiaomin idama mahkum edildi.

Çin’in Tianjin şehrinde görülen davada, Komünist Parti'nin eski bir üst düzey üyesi ve devlet kontrolündeki en büyük varlık yönetim şirketlerinden China Huarong Asset Management'in eski başkanı Lai Xiaomin, 260 milyon dolarlık rüşvet, yolsuzluk ve çok eşlilik iddialarından suçlu bularak idam cezasına çarptırıldı.

Lai Xiaomin, 2018’de parti disiplini ve kanun ihlalleri nedeniyle partiden ihraç edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

BREAKING: China imposes death sentence on Lai Xiaomin, former chairman of asset manager Huarong, for taking bribes, corruption and bigamy, in one of the nation’s biggest financial crime cases https://t.co/bGjtXg6T9b — Bloomberg (@business) January 5, 2021

Yapılan soruşturma sırasında, Lai Xiaomin’in ciddi ihlallerde bulunduğu, 'tutarsız yönetim sonucu şirketin temel mesleki sorumluluklarından ciddi şekilde saptığı' ve ayrıca kötü politik etkiye yol açtığı ortaya çıkmıştı.

Eski yöneticinin farklı politik oyunlarda yer aldığı, bazı kişilerin 'kariyer merdiveninden tırmanmasına' yardımcı olduğu, inceleme ve denetimlere engel olduğu tespit edilmişti.

Eski Huarong başkanının büyük miktarda para dahil pahalı hediyeler aldığı, pahalı restoran ve kulüplerde yasadışı olarak ziyafetler düzenlediği, resmi konumunu kişisel çıkarlar için kullandığı ifade edildi. Lai Xiaomin ayrıca kamu malına el koymakla suçlanıyor.

Eski yöneticinin ayrıca başka bir kadınla yasak bir ilişki yürüttüğü ve bu ilişkiden çocukları olduğu da ortaya çıktı.

Mahkeme, ayrıca Lai Xiaomin'in tüm kişisel varlıklarına el konulması ve siyasi haklarından mahrum bırakılmasına karar verdi.