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    Kim Jong-un

    Kuzey Kore lideri Kim büyük kongreyi itirafla açtı

    © AFP 2020 / STR
    Asya & Pasifik
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    Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore'de İşçi Partisi tarihinde 8. kez kongre düzenliyor. 7000 kişinin katıldığı kongrenin açılış konuşmasını yapan Kim, ekonomik başarısızlıklardan söz etti. Katılımcıların hiçbirinin koronavirüs tehlikesine karşı maske takmaması da fotoğraflara yansıdı.

    Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi Kongresi 2016'dan bu yana ilk kez toplandı. Ülke tarihinde yalnızca 8. kez düzenleniyor olması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın resmen göreve başlamasından kısa süre önce toplanması bakımından önem taşıyan kongrede, lider Kim Jong-un ekonomik kalkınma planının 'hemen hemen her alanda' başarısız olduğunu itiraf etti.

    Rodong Sinmun gazetesinin aktardığına göre başkent Pyongyang'da toplanan kongreye 7 bin delege ve katılımcı takip ediyor. 

    Bu zamana dek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirten ama Wall Street Journal'ın son haberine göre aşı talebinde bulunan ülkede bu katılımcıların hiçbirinin maske takmıyor oluşu dikkat çekti.
    © AFP 2020 / STR
    Bu zamana dek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirten ama Wall Street Journal'ın son haberine göre aşı talebinde bulunan ülkede bu katılımcıların hiçbirinin maske takmıyor oluşu dikkat çekti.

    Kongrenin açılış konuşmasını yapan Kim, 2016'daki son kongrede belirlenen kalkınma hedeflerine 'birçok alanda büyük ölçüde ulaşılamadığını' söyledi.

    Resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığı konuşma deşifresinde Kim'in tam olarak hani başarısızlıklardan bahsettiği belirtilmedi. Kim'in ABD ve Güney Kore'den bahsedip bahsetmediği de bilinmiyor.

    Kongrenin kaç gün süreceği de kesin değil. 2016'daki son kongre 4, 1980'deki 5, 1970'teki tam 12 gün sürmüştü.

    5 yılda bir yapılması planlanan Kongre, partinin en önemli organı. Ancak Mayıs 2016'daki son toplantı, 36 yıl sonra yapılan ilk kongre olmuştu ve yeni oluşturulan parti başkanlığına Kim seçilmişti.

    2010'da yenilenen kurallar doğrultusunda ise kongrenin ne sıklıkla toplanması gerektiğine dair bir ibare yer almıyor. Uzmanlar Kim'in zor günlerden geçen Kuzey Kore halkı için yeni bir vizyon ortaya koymak ve sadakati güçlendirmek için bu tür büyük devlet toplantılarına ihtiyacı olduğunu söylüyor.

    Halihazırda yaptırımlar altında ezilen Kuzey Kore, Kovid-19 yüzünden en büyük ticaret ortağı Çin ile sınırları kapattığı için de zor zamanlar yaşıyor. Çin- Kuzey Kore arasındaki ticaret hacmi 2020'nin ilk 11 ayında yüzde 80 düşmüştü.

     

    Etiketler:
    Maske, Çin, ABD, Koronavirüs, Kongre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kuzey Kore
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