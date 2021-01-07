Kayıp olduğu iddia edilen Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın akıbeti belli oldu

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddialarının ardından ünlü milyarderin akıbeti merak konusu oldu. CNBC kaynakları Jack Ma'nın neden ortalıkta görünmediğini ortaya çıkardı.

Alibaba'nın kurucusu ve Ant Group'un kurucu ortaklarından Jack Ma'nın şirketlerine yöneltilen soruşturmalar ve denetimlerden sonra hiç görülmedi.

Medyada Ma'nın kaybolduğuna ilişkin iddialar yer alırken, CNBC'nin bugünkü haberinde Çinli milyarderin bilinçli olarak ortalarda gözükmediğini bildirdi. Ma'nın bu tercihinin sebebinin ise ekim ayında Çin ekonomisini eleştiren konuşmasının ardından Alibaba hakkında başlatılan soruşturmalar olduğu tahmin ediliyor.

Alibaba founder Jack Ma is lying low, but not missing, CNBC's David Faber reports according to a person familiar with the matter.https://t.co/O0HY5P951R — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) January 5, 2021

Ma, Ekim ayında Şangay'da yaptığı konuşmada Çin ekonomisini eleştirmişti. Ma konuşmasında "Bugünün finansal sistemi Sanayi Çağı'nın mirasıdır. Yeni nesil ve gençler için yeni bir tane kurmalıyız. Mevcut sistemde reform yapmalıyız" demişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Ma katılacağı programları iptal etmeye başlarken, Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi de (SAMR), e-ticaret devi Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması başlatmıştı.

​Şangay'da bir iş danışmanı olan Shaun Rein ise AP'ye verdiği röportajda olaya ilişkin "Onun gözünü korkuttular. O da dersini aldı ve bu yüzden son 2 aydır sessiz kaldı. Bazı arkadaşları bana 'bu olayda onun nasıl bu kadar aptal olduğunu inanamıyoruz" diye konuşmuştu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Ma şu anda 51.5 milyar dolarlık tahmini net değere sahip ve dünyanın en zengin ilk 25 insanı arasında yer alıyor.