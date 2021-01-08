Kuzey Kore'deki büyük kongrede üçüncü gün: Lider Kim'den dış politika mesajı

Kuzey Kore lideri Kim, İşçi Partisi Kongresi'nin üçüncü günündeki konuşmasını dış politikaya ayırdı; hem kendi yarımadasında hem de dış dünyayla ilişkileri geliştirme mesajı verdi.

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi'nin büyük kongresinde ilk gün ekonomik başarısızlık itirafı yapan, ikinci gün de savunma hakkında konuşan lider Kim Jong-un bugün de konuyu dış ilişkilere getirdi. Kore Yarımadası'ndaki durumu iyileştirme yolları arayacaklarını söyleyen Kim, dış ilişkilerin de geliştirileceği mesajı verdi.

Resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim kongrede 'partinin dış ilişkileri kapsamlı biçimde yayması ve geliştirmesine yönelik genel yönelim ve politik duruşu' ilan etti.

Kim ilearasında 2019'da düzenlenen son zirve sonuçsuz kalmış, taraflar yaptırımlar ve Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri konusunda uzlaşamamıştı. ABD'nin dün Kongre'de tescillenen yeni başkanıise göreve 20 Ocak'ta başlayacak. Biden, Trump'la başkanlık kampanyası sürecinde yaptığı canlı yayın münazaralarından birinde Kim'i Nazi lideri Adolf Hitler'le kıyaslamıştı.

Öte yandan Kim, 'mevcut durum ve değişen zamanın gerektirdiği üzere Güney Kore ile ilişkileri yeniden şekillendirme konusunu da gündeme getirdi.