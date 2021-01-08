Hong Kong'da gözaltına alınan 53 muhaliften 52'si serbest bırakıldı

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 53 muhaliften 52'si serbest bırakıldı.

Gözaltında tutulmaya devam eden Demokrat Parti Milletvekili Wu Chi-wai ise İngiliz Ulusal Denizaşırı Pasaportunu yetkililere teslim etmediği için serbest bırakılmadı.

Muhalifler, Eylül 2020'de yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimine hazırlık için 11-12 Temmuz 2020'de hükümetin onayı olmadan düzenledikleri 'ön seçim' nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Muhalif grupların kendi inisiyatifleriyle yürüttüğü seçime katılan 53 kişi, 'hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle' suçlanmıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, muhalifleri, ön seçimin Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiği yönünde uyarmış, Çin hükümeti de seçimin yasa dışı olduğunu belirtmişti.

Hong Kong'da 11-12 Temmuz 2020'de düzenlenen ön seçimde 610 binden fazla kişi oy kullanmıştı.