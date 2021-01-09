Pakistan karardı: Ülke çapında elektrik kesintisi yaşanıyor, Hava Kuvvetleri alarmda

Pakistan'da başkent İslamabad da dahil olmak üzere ülke çapında elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik santrallerindeki bir arızadan kaynaklandığı belirtilen kesinti nedeniyle hava kuvvetlerinin alarmda olduğu bildirildi.