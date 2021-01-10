Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle otoyollarda 1000'e yakın araç mahsur kaldı

Hokuriku otoyolunda 700'den fazla araç, Toyama eyaletindeki Tokai otoyolunda da 10 kilometrelik hat boyunca yaklaşık 200'den fazla araç mahsur kaldı.
Otoyollarda kar küreme, araçların çekilmesi, gıda ve yakıt yardımını kapsayan faaliyetler için 50 civarında Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edildi.
Cars stranded, trains affected by continued heavy snow across Japan: Vehicles were stranded and train services affected Saturday as heavy snow continued over parts of Japan, with the weather agency warning of further traffic disruption from slippery… https://t.co/XUBFmsbmmz— Japan Today News (@JapanToday) January 9, 2021
Başbakan Suga Yoşihide, demir yolu hizmetlerinin askıya alınması, otoyolların kapanması, elektrik kesintileri ve çığ risklerine karşı yerel idarelere desteklerini artıracaklarını söyledi.
Yoğunluğunu artırması beklenen yağışlar öncesinde Bakanlar Kuruluna ön tedbirlerin alınması talimatı veren Suga, halka ihtiyaç dışında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Cars stranded, trains affected by continued heavy snow across Japanhttps://t.co/2gQElk7j8v— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) January 9, 2021
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin kuzeybatısı kesimlerinde Japon Denizi kıyısındaki eyaletlerde yoğun kar yağışının hafta içi de sürebileceği uyarısında bulundu.
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