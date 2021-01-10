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    Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölge genelinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı’nda oluşturulan kriz merkezinde, asker, polis, ulusal arama kurtarma ajansı ve çeşitli sivil yardım toplum kuruluşlarından oluşan kurumlar, ayrı ayrı oluşturdukları birim merkezleri aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarını koordineli olarak yürütmeye çalışıyor.

    Endonezya'da uçağın düştüğü bölgede bulunan ceset parçalarına DNA testi yapılacak

    © AA / Mahmut Atanur
    Asya & Pasifik
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    Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağında bulunanların ailelerinden DNA örnekleri alındı.

    Ulusal Polis Sözcüsü Rusdi Hartono düzenlediği basın toplantısında, Kramatjati Polis Hastanesi'nde görevli adli tıp uzmanlarının düşen uçakta bulunan 62 kişinin ailelerinden 21 DNA örneği alındığını belirtti.

    Rusdi, kaza bölgesindeki arama çalışmalarında bulunan ceset parçalarından alınacak numunelerle ailelerden alınan örneklerin karşılaştırılacağını ifade etti.

    Bu örneklerin karşılaştırılmasıyla kaza kurbanlarının kimliklerinin tespit edileceğini söyleyen Rusdi, ailelere Kaza Kurbanlarının Kimliğini Saptama (DVI) ekiplerine diploma, aile kartı ve diğer evraklardan sağlayacakları bilgilerle yardımcı olmaları çağrısı yaptı.

    Rusdi, bu bilgilerin, ekiplerin cesetlerin kimliklerini teşhis etmesinde büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

    Sözcü Rusdi, DVI'nın 300'den fazla polis, asker, Sağlık Bakanlığı yetkilisi ve Endonezya Adli Tıp Uzmanları Birliği üyelerinden oluştuğunu aktardı.

    Uçağın karakutusu bu gece çıkarılabilir

    Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman, düzenlediği basın toplantısında, yeri tespit edilen karakutunun bu gece çıkarılabileceğini söyledi.

    Endonezyalı yetkililer, karakutunun çıkarılıp incelenmesiyle kazanının nedeninin aydınlatılabileceğini belirtti.

    Diğer yandan, uçağın düşüş sebebine ilişkin hala resmi bir açıklama yapılmadı.

    Bugün de devam eden arama kurtarma çalışmalarında, uçak kalıntıları ve ceset parçaları bulunmuştu.

    Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, uçağın düştüğü bölgede yürütülen arama çalışmalarında sinyal alınan karakutunun yerinin belirlendiğini açıklamıştı. Uçağın enkazı, denizin 23 metre derinliğinde bulunuyor.

    62 kişiyi taşıyan uçak dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü

    Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. 

    Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin dün yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

    Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını ifade etmişti.

    Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

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