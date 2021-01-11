Kuzey Kore lideri Kim'e yeni unvan

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang'da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nin dün gerçekleşen 6. oturumunda, daha önce babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim İl-sung tarafından parti başkanı olarak düzenlenen unvan, iktidardaki 'İşçi Partisi'nin yeni genel sekreteri' olarak değiştirilerek Kim Jong-un'a verildi.

Kore İşçi Partisi'nin en üst düzey yöneticisi olan Kim'e otoritesini güçlendirmek için bu unvanın verildiği ifade ediliyor.