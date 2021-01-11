Çin'den Avrupa'ya tren seferlerinde rekor: 1.4 milyon konteyner taşındı

Çin ile Avrupa arasında yapılan yük treni seferleri, bir önceki yıla oranla yüzde 50'den fazla artarak 2020'de rekor kırdı.

Çin Demiryolu İşletmeleri tarafından açıklanan rakamlara göre, 2020 yılında gerçekleşen 12.400 yük treni seferiyle, Çin ile Avrupa arasında sefer rekoru kırıldı.

Bir önceki seneye göre yüzde 56 oranında artış yaşanan seferler sayısında, toplamda 1.4 milyon konteyner taşındığı belirtiliyor.

Demiryolu işletmesi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, yük trenlerinin performanslarının koronavirüsle mücadelede küresel işbirliğini kolaylaştırmaya yardımcı olabileceği belirtildi.

Çin'den Avrupa'ya Türkiye üzerinden giden ilk yük treni, 2019'da Ankara'dan geçerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katıldığı törenle uğuranmıştı.