Anlaşma sağlandı: DSÖ heyeti bu hafta Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e gidecek

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, DSÖ heyetinin ülkeye yapacağı ziyaretiyle ilgili kısa bir açıklama yayımladı.

DSÖ uzmanlarından oluşan bir heyetin, Kovid-19 salgınına neden olan virüsün kaynağını araştırmak üzere 14 Ocak'ta salgının çıkış noktası olan Çin'e geleceğinin belirtildiği açıklamada, uzmanların Çinli meslektaşlarıyla görüşeceği kaydedildi.

Heyetin güzergahının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmadı ancak Çinli sağlık yetkilileri Cumartesi günü, araştırma için DSÖ ekibiyle birlikte pandeminin merkez üssü Vuhan'a gideceklerini duyurmuştu.

Scientists participating in the international mission on the #COVID19 virus origins will arrive in #China on Thursday. https://t.co/drtrScMeIF — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 11, 2021

​Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying ise 6 Ocak'ta düzenlediği olağan basın toplantısında, Kovid-19 kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü söylemişti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının ülkeye girmesine izin çıkmadığını belirterek "Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" ifadesini kullanmıştı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söylemişti.