Kuzey Kore'deki büyük kongre: Katılımcılar 7. gün maske takmaya başladı

Resmi yayın organlarının paylaştığı fotoğraflarda katılımcıların konferansın 7. gününde mavi birer maske taktığı ama sosyal mesafeye pek uymadığı görüldü.

Öte yandan oturumların düzenlendiği alanda da değişiklik gözlendi. Oturumlar 6 gündür ana salonda yapılırken bugün küçük odalarda düzenlenmeye başlandı.

Hiç koronavirüs vakası görülmediğinde ısrar eden ama salgınla mücadele için sert önlemler de alan ülkede, katılımcıların günlerce maske takmadıkları halde bugün neden kendilerini koruma gereği duydukları bilinmiyor. Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'a göre bazı gözlemciler, önceki oturumlar daha çok lider Kim Jong-un'u dinlemeyle geçtiği için maskeye gerek duyulmadığını ama bugünden itibaren oturumlar birebir görüşmeleri gerektireceği için böyle bir değişikliğe gidilmiş olabileceğini söyledi.