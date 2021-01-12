Kırgızistan'da 2 eski başbakanı Kovid-19 ölümleri nedeniyle yargılama çağrısı

, bugünkü basın toplantısında, “Birileri hesap vermeli. Binden fazla insan öldü ve kimseler bunun hesabını vermeyecek mi? Salgından sorumlu olan herkes, Muhammedkalıy Abulgaziyev, Kubatbek Boronov, (eski Başbakan Yardımcısı) Altınay Omurbekov, iki eski Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi, hepsi hesap verecek, bu işi sonuna kadar götüreceğiz” ifadesini kullandı.

Soruşturma yürüten yetkililerin, koronavirüse karşı mücadele için yurtdışından ne kadar mali, teknik ve insani yardımın alındığını ortaya çıkarmaya çalıştığını dile getiren Japıkeyev, “Salgında eli olan herkesi sorguya çekmeyi planlıyoruz, kimseye taviz verilmeyecek. Öncelikle ölümler nedeniyle hesap verilmeli. Muhtemelen buna dahli olan birçok kişi gözaltına alınacak” diye konuştu.

Eski başbakanlar Abılgaziyev ve Boronov, Kovid-19 ile ilgili alınan insani yardımın amaca uygun olmayarak kullanılmasıyla ilgili yürütülen dava kapsamında tanık olarak ifade vermeleri için Ekonomik Suçlarla Mücadele Servisi’ne çağrılmıştı. Bu davanın başlıca figüranı eski Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev olarak gösteriliyor.

Bugüne kadar 82 bin 495 vakanın tespit edildiği Kırgızistan’da Kovid-19 nedeniyle bin 374 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, salgın nedeniyle olağanüstü hal uygulanıyor.