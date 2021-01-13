'Tokyo Olimpiyatları'nın bir kez daha ertelenmesi imkansız'

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, oyunların bir kez daha ertelenmesinin 'imkansız' olduğunu söyledi.

okyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, komite ve organizasyon bünyesinde çalışan yaklaşık 3 bin 500 kişiye yönelik düzenlediği çevrim içi yeni yıl toplantısında, Tokyo Olimpiyatları'nın son durumunu değerlendirdi.

Turnuva hazırlıklarına yönelik çalışanları teşvik edici mesajlar veren Mori, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin 'kesinlikle imkansız' olduğunu savundu.

Bu ihtimalin 'seçenek dışı' olduğunu ileri süren Mori, Japonya geneli Kovid-19 vakalarının seyrinin, turnuvaya deniz aşırı seyircinin kabul edilip edilmeyeceği kararını etkileyebileceğini belirterek, "Şubat ve Mart arasında zor bir karar vermek zorunda kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

Olimpiyat hazırlıklarının planlandığı üzere sürdüğünü kaydeden Mori, "Ufak bir şüphemiz olsa her şeyi etkiler. Bu karanlık tünelden güçlerimizi birleştirerek beraber geçeceğiz. Uzun gecelerden sonra bile sabah gelir. Tüm söyleyeceğim hazırlıklarımıza planlandığı üzere devam etmektir. Neşe ve ümidi birçok insana ulaştırabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro da "Spor güçlüdür ve insanları etkiler. Görevimiz ne olacağına değil, turnuvanın nasıl düzenlenebileceğine kafa yormaktır" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu yapılan Kyodo anketinde, turnuvaya ilişkin soruya katılımcıların yüzde 35,3'ü 'iptal edilmeli', yüzde 44,8'i ise "yeniden ertelenmeli" yanıtı vermişti.

Geçen yıl 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, bu yıl 23 Temmuz-8 Ağustos düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.