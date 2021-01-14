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    Endonezya'da koronavirüs aşısı

    Endonezya'da Instagram fenomenleri aşıda öncelikli

    © REUTERS
    Asya & Pasifik
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    Sputnik Türkiye
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    Ülkelerin henüz sınırlı dozlarda alabildiği koronavirüs aşılarında öncelikli gruplara kimlerin dahil edilmesi gerektiği bir tartışma konusu. Endonezya aşı yaptırmaya pek istekli olmayan halkını yüreklendirebilmek adına sosyal medya fenomenlerini de işin içine kattı.

    Endonezya'da Sinovac Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İslam'a uygun olduğu yönde fetva alması ve acil kullanıma sunulmasıyla birlikte toplu aşılamaya geçilirken öncelikli aşı grupları arasında bir meslek grubu öne çıktı.

    Dünyanın en kalabalık 4. ülkesinde dün başlayan aşılamada Devlet Başkanı Joko Widodo'nun ardından ilk aşıyı olanlar arasında sağlık görevlileriyle birlikte sosyal medya fenomeni Raffi Ahmad de vardı. Instagram'da 50 milyon takipçisi olan 33 yaşındaki Ahmad, aşı olduğu anların görüntüsünü "Elhamdülillah aşı... Aşıdan korkmayın" notuyla paylaştı. Ahmad, paylaşımına kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

    'Bu bir hükümet stratejisi'

    Reuters ajansının haberine göre üst düzey bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi olan Siti Nadia Tarmizi aşıda öncelikli gruplar arasına yaklaşık 1.5 milyon sağlık çalışanıyla birlikte sosyal medya fenomenlerinin de dahil edilmesini, kasıtlı bir hükümet stratejisi olduğunu söyledi.

    Sağlık Bakanlığı tam olarak kaç fenomenin aşı sırasında öncelikli olarak yer aldığını açıklamasa da yetkililerden Ahyani Raksanagara fenomenlerin kamera önünde aşı olması sayesinde özellikle gençlere aşılar hakkında pozitif mesajlar verileceğini umuyor.

    Aşı yaptırmak isteyenlerin oranı yüzde 37

    Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarını en çok kullananlar arasında yer alan Endonezyalılar aynı zamanda dünyanın en büyük Müslüman ulusu. Ülkede 869 binden fazla koronavirüs vakası, 25 bin ölüm var. Halkın aşıların dine uygun olup olmadığı yönündeki çekincesi fetvayla giderilmeye çalışılmıştı. Yine de geçen ayki bir araştırma Endonezyalıların yüzde 37'sinin aşı yaptırmaya istekli olduğunu gösteriyor.

    Etiketler:
    islam, Sosyal medya fenomeni, Koronavirüs aşısı, Joko Widodo, Endonezya, Raffi Ahmad
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