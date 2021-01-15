Kuzey Kore'nin kongre sonu sürprizi: Pukguksong-5

Kuzey Kore'de büyük İşçi Partisi Kongresi'nin bitiminin hemen ardından askeri geçit töreni düzenledi, denizaltından fırlatılan yeni balistik füzelerini tanıttı.

Başkent Pyongyang'daki Kim Il-sung Meydanı'nda düzenlenen töreni, deri ceket ve kürklü şapkasıyla dikkat çeken lider Kim Jong-un da izledi.

🆕Just in: North Korean state media publishes first photos of military parade. pic.twitter.com/wIs2znVyLL — Martyn Williams (@martyn_williams) January 14, 2021

Törende yeni kısa menzilli füze ve denizaltından fırlatılan balistik füzelerin geçidi ise sona saklandı. Füzelerin, daha öncekilere göre çok daha büyük olduğu notu düşüldü.

Yayımlanan fotoğraflara göre bu yeni balistik füzelere (SLBM) 'Pukguksong-5' adı verildi. Resmi haber ajansı KCNA, 'Pukguksong-5'i tanıtırken 'dünyanın en güçlü silahı' ifadesini kullandı.

Ekim 2020'deki daha geniş çaplı bir askeri geçitte bir alt modeli olan 'Pukguksong-4' tanıtılmıştı.

NEW: Video of the apparently new Pukguksong-5 SLBM design pic.twitter.com/0Ma3bXaFiF — NK NEWS (@nknewsorg) January 15, 2021

Öte yandan ekimdeki geçidin aksine ülkenin en büyük kıtalararası balistik füzelerinden (ICBM) eser yoktu.

Uzmanlar bu son askeri geçidin provokasyon değil önceliğin hala askeri meseleler olduğunu gösterme amacı taşıdığını söyledi.

Kuzey Kore 2017'den bu yana nükleer silah ya da uzun menzilli ICBM denemesi yapmadı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin geçen pazar gecesi başkentte Pyongyang Meydanı'nda askeri bir geçit töreni düzenlediğini gösteren istihbarat elde ettiğini açıklamıştı. Kim Jong-un'un kardeşi Kim Yo-jong da bu açıklamaya "Aptallar" diyerek yanıt vermişti.