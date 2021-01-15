Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçleri için yaklaşık 2 bin doz Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış güçleri için yaklaşık 2 bin doz Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı, doktorlar aşılamaya başladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Rus barış gücü birliğinin askeri doktorları Dağlık Karabağ’daki barış güçlerini aşılamaya başladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dün özel termal konteynerlerle yaklaşık 2 bin doz Sputnik V aşısının sevkiyatının yapıldığı belirtildi.

Aşılama iki aşamada gerçekleştirilecek. 14-31 Ocak arasında aşının ilk bileşeni, 1-21 Şubat arasında da ikinci bileşen vurulacak. Aşı ilk olarak barış gücü birliğinin komuta temsilcilerine ve sağlık birimi askerlerine vuruldu.

Dağlık Karabağ’daki Rus barış güçleri için kurulan revirin başkanı Aleksey Kruçinin, aşının kendilerine dondurulmuş şekilde geldiğini, aşılama öncesinde askerleri muayeneden geçirdiklerini ifade etti.

Aksi bir durum tespit edilmezse aşılamanın yapıldığını belirten Kruçinin, her asker için kayıt tutulduğunu, her birine ilk ve ikinci bileşenin vurulduğu tarihlerin yazdığı bir sertifika verildiğini söyledi.

Kruçinin, aşılama sonrasında her askerin alerjik bir reaksiyonu olup olmadığının görülmesi için 30 dakika gözetim altında bekletildiğini de ekledi.