Çinli bilim insanları salgının gelişebileceği iki seçeneği modelledi

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Halk Kurtuluş Ordusu ve bir dizi araştırma enstitüsünden bir grup bilim insanı, Prof. Xu Jianguo öncülüğünde koronavirüs salgınının 2021'deki gelişimini modelledi.

South China Morning Post gazetesinin aktardığına göre, en kötü senaryoda, dünya genelinde koronavirüsle enfekte olanların toplam sayısı önümüzdeki iki ay içinde 92 milyondan 170 milyona çıkacak. Dünyadaki toplam vaka sayısının beşte birinin ABD’de görüleceğini belirten Profesör Jianguo’ya göre, mart ayı başlarında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı beş milyona ulaşacak.

En iyi senaryonun uygulanabilmesi için, herkesin sosyal mesafeyi koruma ve maske takma kurallarına uyması, ülke hükümetlerinin sadece etkili önlemler almaları ve toplu aşılama programlarının hızlı bir şekilde uygulanması gerekiyor. Çinli uzmanlara göre, tüm bu koşullar yerine getirilse bile, bu yıl mart ayı başında dünya genelinde 300 bin kişi daha Kovid-19’dan yaşamını yitirecek.

Bilim insanlarına göre asıl sorun, SARS-CoV-2 virüsünün grip benzeri bir şekilde gelişmesidir. Bu, virüsün insan vücuduna adaptasyonunun hastalığın mevsimsel nitelik alması ve bununla mücadeleyi büyük ölçüde zorlaştıracağı anlamına geliyor.