Ermenistan Parlamento Başkanı Mirzoyan, Türkiye lehine casusluk iddialarına yanıt verdi: Sıradaki saçmalık

Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, ülkenin eski Vatikan Büyükelçisi Mikayel Minasyan’ın, kendisinin Türkiye tarafından ‘işbirliğine zorlandığı’ yönündeki iddiasına ‘sıradaki saçmalık’ sözleriyle tepki gösterdi.

Ermenistan’ın eski lideri Serj Sarkisyan’ın damadı olan Mikayel Manasyan, Mirzoyan’ın Osmanlı İmparatorluğu'nda sözde Ermeni soykırımının ABD’de tanınmasına ilişkin süreçlerin bilimsel araştırmalarıyla uğraştığı 2005 yılında Türkiye ile işbirliği yapmaya başladığını iddia etti.

Manasyan’a göre Ermenistan Ulusal İstihbarat Servisi (SNB), Mirzoyan'ın Türk küratörlerle bağlantıda olduğunu saptadı ve parlamento başkanı, ‘çifte ajan olarak’ SNB ile işbirliği yapmak zorunda kaldı. Ermeni diplomat bunula kalmayıp Facebook sayfasında Mirzoyan’ın kendi eliyle yazdığı iddia ettiği işbirliği rıza metnini de paylaştı.

Bunun üzerine Mirzoyan, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, “Mikael Minasyan'ın sıradaki saçmalığına ceza hukuku üzerinden uygun bir değerlendirme verilmeli. Minasyan, bulunduğu bu yalan ihbar için hesap vermeli” ifadelerini paylaştı.

Minasyan, bu ifadeye yanıt olarak parlamento başkanının ‘kendini savunmak için gerçekleri yalanlamak gibi en ilkel alternatifi seçtiğine’ dikkat çekerek, “Gerçek kamuoyuna açıklandı, Mirzoyan’ın hangi koşullarda SNB ajanı olduğunu açıklığa kavuşturmak için el yazısının incelenmesini ve ifadesinin alınmasını öneriyorum” paylaşımında bulundu. Diplomat, Mirzoyan’ın inkar etmeye devam etmesi durumunda ‘yanıtın gecikmeyeceğini’ de yazdı.

Söz düellosu üzerine Ermenistan Ulusal İstihbarat Servisi bir açıklama yaparak, Mirzoyan’ın istihbarat servislerinin ajanı olmadığını duyurdu.

SNB’nin sitesinden yapılan açıklamada, “Ulusal İstihbarat Servisi, eski Büyükelçi Mikayel Minasyan tarafından Ermenistan Ulusal Meclisi’nin Başkanı Ararat Mirzoyan’ın özel servislerin ajanı olduğu konusunda yayınladığı bilginin ve diğer yayınlanan belgelerin apaçık bir yalan olduğunu ve gerçekle herhangi bir ilgisi olmadığını resmen açıklıyor” ifadelerine yer verildi.