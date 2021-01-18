Cumhurbaşkanı, tarikat, yolsuzluk skandalında Samsung Genel Müdür Yardımcısı'na bu kez 2.5 yıl hapis

Teknoloji devi Samsung Electronics'in Genel Müdür Yardımcısı Lee Jae-yong, Güney Kore başkentindeki Seul Yüksek Mahkemesi tarafından rüşvet suçlamasından 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık, Lee'yi, Samsung'un iki alt şirketi (Cheil Industries Inc. ile Samsung C&T Corporation) arasında birleşmeye devlet desteği sağlamak için eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin işbirlikçisi Choi Soon-sil'e 38 milyon dolar rüşvet vermekle suçluyordu.

Olimpiyatlar için serbest bıraktılar

Samsung'un karşılığında bir şey beklemeden bağışta bulunduğunu savunan Lee, eski Başkan Park'ın 2016-17'deki azil sürecinde görülen davada ilkin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bunun 1 yılını yattı.

Ancak temyiz sürecinde cezası ertelenen ve azaltılan Lee, 2018'de Güney Kore'de Kış Olimpiyat Oyunları'nın başlamasının hemen öncesinde serbest kaldı.

Fakat 2019'da Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Choi'nin kızı için en az üç at alan ve kuzeniyle bir kış sporları vakfı kuran Lee'nin verdiği rüşvet miktarının küçük gösterildiği gerekçesiyle dava dosyasını Seul Yüksek Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Cezaevlerinde vakalar görülürken hapse

Koronavirüs pandemisinin cezaevlerini de vurduğu dönemde daha önce yattığı Seul Gözaltı Merkezi'ne yeniden gönderilmesi beklenen Samsung varisi, içinde tuvalet olan 5 metrekarelik tecrit hücresinde kalacak.

Lee Jae-yong, beş yıl aradan sonra geçen yılın mayıs ayında Samsung binasında gazetecilerin karşısına çıkmış ve özür açıklaması yaparken tam üç kez eğilip pişmanlığını göstermişti. Ekim ayında da 2014'ten beri tedavi gören babasının, yani Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee'nin 78 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Diğer yandan, Güney Kore'nin 1961-79 arasında iktidarı elinde tutan diktatör Park Chung-hee'nin kızı olmasına rağmen 2013'te cumhurbaşkanı seçtiği, 2016'da azlettiği, 2017'de gücü kötüye kullanma, rüşvet, baskı, devlet sırlarını sızdırmaktan tutukladığı Park Geun-hye, 22 yıllık cezası nedeniyle hapiste bulunuyor.

'Diktatörün kızının akıl hocası' olarak tanınan Ebedi Yaşam Kilisesi isimli tarikatın liderinin kızı Choi Soon-sil de büyük şirket sahibi nüfuzlu ailelerden oluşan oligarklardan on milyonlarca dolar rüşvet toplamaktan 18 yıllık hapis cezasını yatıyor.