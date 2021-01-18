Sinovac, internet sitesini Türkiye'den erişime neden kapattığını açıkladı: Türk hacker'lar yüzünden

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 aşısı satın aldığı Çinli Sinovac şirketi, 'sinovac.com' alan adından yayın yapılan kurumsal web sitesine Türkiye’den erişimleri engelledi. Web sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcıları "IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor" iletisi ile karşılaştı.

Türkiye'de aşılamanın başlamasının hemen ardından erişim engellemesi gelmesi tartışmalara neden olurken, Odatv’ye konuşan Sinovac şirketi yetkilileri, ‘Neden sadece Türkiye’ye erişim kapalı’ sorusuna şu yanıtı verdiler:

"Birkaç gün önce Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik. Web sayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır."

Şirket ayrıca, açıklamasında Sinovac'ın sitesinin Türk bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini söyleyen Ragıp Soylu'nun Twitter paylaşımına da yer verdi.