Altın madeni enkazında sıkışan Çinli madencilerden 'Bize ulaşma çabalarınızı durdurmayın' notu

Çin'in altın devlerinden birinin sahibi olduğu madende patlama meydana gelmesinden 7 gün sonra, 12 madenci yukarıya "Bize ulaşma çabalarınızı durdurmayın" yazılı not ulaştırdı.

Çin'in doğusunda 10 Ocak'ta meydana gelen ama 30 saat sonra bildirilen altın madeni patlamasında enkazda sıkışan 22 madenciden 12'sinin kurtarılması için umut doğdu. Kazadan 7 gün sonra 12 madenci yukarıya "Bize ulaşma çabalarınızı durdurmayın" yazılı not ulaştırdı.

10 işçinin durumu bilinmiyor

Resmi haber ajansı Şinhua'ya göre kurtarma ekipleri bazı madencilerle dar bir bacadan temas kurmayı başardı.

Madene indirdikleri halatların çekildiğini fark eden kurtarma ekipleri, deliğe yiyecek, ilaç, kağıt ve kalem gönderdi.

Kuyudan yukarıya gönderilen nota göre madenin orta bölümünde 12 kişi hayatta, diğer 10 kişinin durumu net değil.

İlaç ve yara bandı istediler

Gönderdikleri notla ağrı kesiciler ve iltihap önleyici ilaçlar dahil daha fazla ilaç ve yaralılar için tıbbi bant isteyen 12 madenci, yeraltında yüksek seviyelerde su olduğunu belirtti.

İşçiler girişten yaklaşık 600 m uzakta

Girişten yaklaşık 600 m uzakta olduğu sanılan işçilerin tahliye edilebileceği umuduyla başka kurtarma bacaları da açıldı.

İnşaat devam ederken patlama gelen maden, Çin'in 4. büyük altın madeni şirketi Zhaojin'in alt kuruluşu olan Shandong Wucailong Yatırım'a ait.

Maden kazalarının sık sık meydana geldiği Çin'de Shandong eyaletinin Yantai ilindeki Hushan madeninde meydana gelen patlamada işçilerin iletişim sistemi zarar görürken, enkaz da maden kuyusunu tıkadı. Kazanın 30 saat geç bildirilmesi nedeniyle Shandong eyalet hükümeti, Yantai'ye bağlı Qixia'nın Komünist Parti Sekreteri Yao Xiuxia ve Sekreter Yardımcısı Zhu Tao'yu görevden aldı.