Çin, Mart 2020'den beri en yüksek günlük vaka sayısıyla mücadele ediyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinin çıkış yeri olarak Çin'in Vuhan kenti kabul görürken, Çin, Mart 2020'den beri en yüksek vaka seyriyle mücadele ediyor. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde vaka sayısında günlük rekor artış bildiriliyor.

Çin bu hafta 100'den fazla yeni vaka kaydettiği üst üste 7. günü gördü. Çin anakarasından 17 Ocak'ta 109, 18 Ocak'ta ise 118 yeni vaka haberi geldi.

Bunların 106'sı yerel enfeksiyonlardı ve 43'ü Jilin eyaletinde, 35'i Hebei eyaletinde saptandı. Hebei tarafından çevrilmiş olan başkent Pekin'den ise yeni vaka haberi gelmedi. Ancak en kuzeydoğudaki Heilongjiang eyaleti 27 vaka bildirdi.

Çin'de teyit edilmiş enfeksiyon kategorisine sokulmayan asemptomatik, yani belirti göstermeyen vakaların sayısı ise 115'ten 91'e düştü.

Son yayılmaya, enfekte olmuş bir satıcının Jilin-Heilongjiang arasındaki seyahatleri yol açtı.

3 eyalette en az 11 bölgede on milyonlar eve kapandı

Manzara böyleyken 3 eyalette en az 11 bölgede on milyonlarca kişi yeniden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına alındı.

Çin takvimine göre yeni yıla girildiğinde seyahat furyası yaşanacak

12 Şubat'ta girilecek Çin Yeni Yılı tatilinde yüz milyonlarca kişinin seyahat edecek olmasından ötürü saptanmayan vakaların virüsün hızla yayılmasına yol açacağı endişesiyle özellikle kuzey kentlerinde toplu test yapılıyor.

Uluslararası eleştiri: Çin, ilk salgına karşı daha güçlü önlemler alabilirdi

Çin anakarasında teyit edilmiş toplam vaka sayısı 89 bin 454'e çıkar ve ölü sayısı 4635 olarak kalırken, pandemiyle ilgili inceleme yapan uluslararası bağımsız bir heyet, "Çin, ilk salgını durdurmak için daha güçlü ve etkili önlemler alabilirdi" eleştirisini getirdi.

'DSÖ, uluslararası acil durum ilanında çok gecikti'

Eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark ve eski Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf'ın başkanlığındaki heyet, Çinli yetkililerin Ocak 2020'de çok daha güçlü kamu sağlığı önlemleri almış olması gerektiğini, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de 30 Ocak'ta 'uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu' ilan ederken çok geç kaldığını söyledi.

Çin medyası: Hangi ülke olsa, gafil avlanırdı

Çin devleti destekli gazete The Global Times ise o dönemde yeni tip koronavirüsle mücadele deneyimine hiçbir ülkenin sahip olmadığını belirterek "Geriye bakıldığında, hiçbir ülke tümüyle yeni bir virüsle baş ederken mükemmel performans gösteremzdi, hiçbir ülke yine benzer bir pandemi çıkarsa hata yapmayacağını garanti edemez" diye yazdı.

Halihazırda bir DSÖ ekibi, koronavirüsün çıkışıyla ilgili soruşturma kapsamında ilk kez Aralık 2019'da kayıtlara geçtiği Çin'in Vuhan kentinde incelemelerde bulunuyor.