Özbekistan, Sputnik V aşısını onaylamayı planlıyor

Özbekistan Sağlık Bakanlığı’nın Telegram hesabından aktarılan açıklamaya göre Yusupaliyev, “Sputnik V aşısının hızlı bir şekilde onaylanması için çalışmalar yürütülüyor, ayrıca aşının Özbekistan’da üretilmesi yönünde de görüşmeler gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

Yusupaliyev, ithalat, tescil ve aşılamaya hazırlık, sağlık personelinin aşı konusunda eğitimine yönelik yol haritası belirlediklerini ve bunu imzalar için Rusya’ya gönderdiklerini belirtti.

Diğer yandan Özbekistan’daki ilgili kurumla RDIF arasında aşıya yönelik düzenli temaslar sürüyor. Özbek uzmanlar Rusya’daki klinik testlerde 12 bin gönüllü üzerinden elde edilen sonuçları inceleniyor, buna ek olarak 25 bin gönüllünün test sonuçlarına dair bilgiler de bekleniyor.

Yusupaliyev, ayrıca aşının güvenli oluşu ve kalitesine yönelik laboratuvar testlerinin gerçekleştirilmesi için özel testlerle reaktiflerin talep edildiğini kaydetti.

Yusupaliyev, “Daha sonra ise kısa vadeli kontroller yapılacak ve aşının ülkede kullanımına yönelik belge hazırlanacak” ifadelerini kullandı.