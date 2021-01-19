Hindistanlı aşı üreticisinden tavsiye: Alerji, bağışıklık, kanama sorunu olanlarla hamile-emziren kadınlar aşı olmasın

Hindistan'da iki erkeğin aşı yapılmasının ardından ölmesi üzerine aşı üreticisi Bharat Biotech, aşı olmamalarını tavsiye ettiği grupların listesini açıkladı. Alerji, bağışıklık, kanama sorunları olanlarla hamile ve emziren kadınlar listede yer aldı.

Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın Coronavac aşısının kullanıldığı Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yüksek alerjik reaksiyon olması durumunda ikinci dozun uygulanmaması, hamileliğin ilk üç ayında aşı yapılmaması gibi kurallar koyarken, Hindistan'dan da aşılamayla ilgili uyarı geldi.

Yerli biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Covaxin aşısı ve Hindistan Serum Enstitüsü'nün Oxford-AstraZeneca aşısının formülünü temel alarak geliştirdiği Covishield aşısının kullanıldığı Hindistan'da, 52 yaşındaki bir erkek hastane işçisi ve 43 yaşındaki bir erkek aşı yapılmasının ardından öldü. Cumartesi başlanan ulusal çapta aşılama programında bu 2 ölüm dahil 7 ağır ters tepki vakası kaydedildi.

Aşı olmaktan kaçınması gereken gruplar

Hindistan hükümetinin ölümlerin aşılarla ilgisi olmadığında ısrar etmesine rağmen, bir aşı üreticisi bazı gruplara aşı olmamaları uyarısında bulundu.

Bir bilgilendirme açıklaması yapan Bharat Biotech, şu durumdaki kişilere aşı olmamasını tavsiye etti:

* Herhangi bir alerjiden mustarip olanlar

* Bağışıklığı zayıflamış olan veya bağışıklığı etkileyen ilaç kullananlar

* Ateşi veya kanama bozukluğu olanlar

* Kan inceltici ilaç kullananlar

* Hamile veya emziren kadınlar

* Başka Kovid-19 aşısı yaptırmış olanlar

Bharat Biotech, Covaxin'in bileşenlerini de açıklarken tam tümkatmanlı virüsle inaktive SARS-CoV-2 antijenine dayandığını belirtti. Hindistan'ın alelacele kullanım yetkisi verdiği iki aşıdan Covaxin'in henü Faz 3 klinik deneyleri tamamlanmadı, Covishield'le ilgili de şeffaflık sorunları var.

Alerjisi olanlar 30 dakika boyunca aşı merkezinde gözlem altında tutulsun

Hindistan'da aşı yapılan kişilerde, nefes almada zorluk, yüzde ve boğazda kabarma, hızlı kalp atışı, vücutta döküntü, baş dönmesi ve halsizlik gibi ağır alerjik reaksiyon belirtilerinin görülebileceği uyarısında bulunuldu. Alerjisi olduğu halde Kovid-19 aşısı vurulanların 30 dakika boyunca aşı merkezinde gözlem altında tutulmaları tavsiye edildi.