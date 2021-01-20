Çin'den ABD'nin 'soykırım' suçlamalarına yanıt: Çirkin yalanlar

Çin, ABD'nin Pekin'in Uygurlara ve diğer azınlıklara karşı soykırım yaptığına ilişkin açıklamasını 'çirkin yalanlar' ve 'zehir' olarak nitelendirdi.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Washington'un ve açıklamayı yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun gerçeği yansıtmayan 'sansasyonel yalanlar uydurduğunu' söyledi.

Pompeo ne demişti?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün akşam yaptığı açıklamada, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" işlediği sonucuna vardıklarını açıklamıştı. Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirterek, "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım" ifadesini kullanmıştı.