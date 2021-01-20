Son 10 ayın en yüksek günlük vaka sayılarını gören Çin'de devasa karantina kampı inşa ediliyor

Çin'de Mart 2020'den beri en yüksek Kovid-19 vaka sayısının görülmesi üzerine 3 eyaletteki en az 11 bölgede on milyonlarca kişi yeniden eve kapatılırken, 4 binden fazla kişinin kalabileceği bir karantina kampı da kuruluyor.

Çin'in başkenti Pekin'i çevreleyen Hebei eyaletinin başkenti Shijiazhuang'un dışında devasa bir karantina kampı inşa ediliyor.

20 binden fazla köylü karantina tesislerine yerleştirildi

Yeni salgının merkezi olan ve 8 Ocak'ta kapanan Shijiazhuang'daki yetkililer, çok geniş çaplı temas takibi ve toplu test yapıp sokağa çıkma kısıtlamaları uygularken, birçok köyün nüfusunu da merkezi karantina tesislerine nakletti.

11 milyonluk nüfusun şehirden çıkışının yasaklandığı Shijiangzhuang'da 12 köyün 20 binden fazla sakini karantina tesislerine yerleştirildi.

Yakın temaslılar devasa kampa

4 binden fazla kişinin kalabileceği şekilde yeni inşa edilen karantina kampında ise teyit edilmiş Kovid-19 hastalarıyla yakın temasta bulunan kişiler tutulacak.

Başta 3 bin kişilik olarak belirlenen kapasite daha sonra 4160 kişiye çıkarıldı.

China is rushing to build a massive quarantine camp that can house more than 4,000 people, after an outbreak of Covid-19 this month that has left tens of millions of people under strict lockdown. https://t.co/MLMdPjDUki — CNN (@CNN) January 20, 2021

İşçiler gece gündüz çalışıyor

Shijiazhuang Belediye Başkan Yardımcısı Meng Xianghong, karantina kampının inşasında çalışan 4 binden fazla işçinin ilk aşamayı tamamlamak için 6 gün ve gece aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Incredible time-lapse footage shows Chinese workers toiling day and night to build a massive quarantine camp https://t.co/PJsulGOxp7 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 19, 2021

Devletin yayın kuruluşu CCTV'ye göre, her prefabrik oda 18 metrekare boyutunda olacak ve içinde tuvalet ve duş, masalar, sandalyeler, yataklar, Wi-Fi ve televizyon seti bulunacak.

© REUTERS / CHINA DAILY CCTV'ye göre 13 Ocak'ta başlayan karantina kampı inşaatının ilk kısmı tamamlandı ve kullanmaya hazır hale geldi, ikinci kısımda ise inşaat devam edildi. (Shijiazhuang, Hebei, Çin)

Çin salgının başında da sıfırdan tıbbi tesisler kurmuş, 10 günde 1000 yataklı hastane inşa etmişti.

Çin'de 15 Aralık'tan beri 15 milyondan fazla doz aşı yapıldı

Dün Çin'in 4 eyaletinde teyit edilmiş 103 yeni vaka ve 58 asemptomatik enfeksiyon bildirildi. Hebei'de eyalet içinde birbirine bulaştıran toplam 818 vaka ve toplam 200'den fazla asemptomatik enfeksiyon var. Hebei'de geçen hafta ölen bir hasta, Çin'in 242 gündür Kovid-19 bağlantılı ilk can kaybı olmuştu. Son durumda Çin'de teyit edilmiş toplam vaka sayısı 88 bin 557 ve toplam can kaybı 4635.

Çin Ulusal Komisyonu üyesi Wang Bing, 15 Aralık 2020'den bugüne dek 15 milyondan fazla doz aşı yaptıklarını açıkladı.

China says has given more than 15 million COVID-19 vaccine shots https://t.co/tUAxqI2PZ3 pic.twitter.com/LJKNEYEmfo — Reuters UK (@ReutersUK) January 20, 2021

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