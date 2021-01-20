Çin'in aşı şirketleri, DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurdu

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin şirketlerinin, DSÖ gibi çok yönlü mekanizmalarla iş birliği yapmasını ve gelişmekte olan ülkelerde aşıların erişilebilir olmasına katkıda bulunmasını desteklediklerini belirtti.

CanSino, Sinopharm ve Sinovac'ın, DSÖ'ye resmen başvuruda bulunduğunu aktaran Hua, Çin'in de DSÖ ile yakın iletişimi sürdürdüğünü kaydetti.

Hua, ayrıca 40'ı aşkın ülkeden Çin aşılarına talep olduğunu ifade etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinden Vang Bin, ülke genelinde Kovid-19 aşısı olanların sayısının 15 milyonu geçtiğini duyurdu.

Ülkede aşı kampanyası 3 Ocak'ta başlamış, Pekin'de 17 Ocak itibarıyla 1,7 milyon kişi aşılanmıştı.

DSÖ Temsilcisi: Koronavirüse karşı Rusya’da aşı yaptırmak istiyorum

Öte yandan, DSÖ Rusya Temsilcisi Melita Vuynoviç, mümkün olduğunda hemen aşı yaptırmak istediğini belirtti. Vuynoviç, aşıyı Rusya’da vurulmak istediğini de ekledi.

Rusya’da geniş çaplı aşılamanın aralıkta başlamasının ve belirli kategorilerdeki vatandaşların aşılanmasından sonra pazartesi günü kitlesel aşılamaya geçilmişti.

Rusya’da, Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V Kovid-19 aşısı 11 Ağustos’ta, Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona ise 14 Ekim’de tescil edilmişti.