Hindistan Başbakanı Modi'nin eyaleti, 'fazla Çinli' diyerek ejder meyvesinin adını değiştirdi

Çin ile Hindistan arasında geçen yıl nisanda tetiklenen sınır anlaşmazlığı haziranda ölümcül çatışmalara yol açtığından iki ülke ilişkileri dibe vurmuşken, Hindu milliyetçiliğiyle meşhur Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin eyaleti Gujarat, ejder meyvesinin adını değiştireceğini duyurdu.

Türkiye'de 30 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Zafer Bayramı resepsiyonunda servis edilmesiyle gündem olan ejder(ha) meyvesi, Hindu milliyetçiliğinin hışmına uğradı.

Çin ile Hindistan arasında geçen yıl nisanda tetiklenen sınır anlaşmazlığı haziranda ölümcül çatışmalara yol açtığından iki ülke ilişkileri dibe vurmuşken, Hindu milliyetçiliğiyle meşhur Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin eyaleti Gujarat, ejder meyvesinin adını değiştireceğini duyurdu.

Ad değişikliği kararını ejderhanın Çin'le özdeşleştirilmesiyle gerekçelendiren Gujarat eyaleti hükümeti, bundan böyle meyveye Sanskritçe lotus anlamına gelen 'kamalam' diyeceğini açıkladı.

Gujarat Başbakanı Vijay Rupani "Ejder meyvesi Çin'le bağlantılı uygunsuz bir isim. Dış şekli lotusa benzediğinden yeni adı kamalam olacak" diyerek ekledi: "Bunun siyasi bir yönü bulunmuyor."

Indian State Gujarat renamed Thai Dragon Fruit, Kamalam as original name is linked to China. Shouldn't India also change its own name when her Ist name India originates from a river flowing in Pakistan & its 2nd name Bharat originates from a mythological book written in Pakistan. pic.twitter.com/Y8ugY0QvTK — Ticker (@hannan021) January 20, 2021

Çin'in simgesi ejderha iken, Hindistan'ı simgeleyen hayvan olarak da fil kullanılıyor.

Hintçe 'kamal' denilen lotus ise Modi'nin liderliğindeki, Rupani'nin de mensubu olduğu iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) simgesi.

Genelde Güney Amerika'dan ithal edilen ejder meyvesi, Hindistan'da Gujarat eyaletinin çeşitli bölgelerinde, komşu eyalet Maharaştra'da ve ülkenin kuzeydoğusunda da yetiştiriliyor. BJP yetkilileri, ejder meyvesinin adının değiştirilmesini bizzat çiftçilerin istediğini öne sürdü.

Gujaratlı çiftçi Haresh Thakkar, eyalette yüzlerce çiftçinin ejder meyvesi yetiştirdiğini belirterek "Meyveye Hintli isim verilmesi bizi daha çok mutlu edecek ve bu sayede kabul görme düzeyi de artacak" dedi.

Ancak isim değişikliği sosyal medyada alayla karışık tepkiyle karşılandı.

Hindistan'da merkezi ve eyalet hükümetlerinin şehir isimlerini değiştirmekle hızlarını alamayıp artık meyve-sebze isimlerini değiştirdiğine dikkat çekilerek daha önemli işlerinin olup olmadığı sorgulandı.

Priorities of a Chief Minister are set! He is doing a top notch job!

Ofcourse we are not satisfied renaming just the cities, we have to do something about the fruits and vegetables...



Btw farmers are still on the borders of Delhi,eh? Just checking.... #dragonfruit https://t.co/SY30aNPVc6 — Purva Chitnis (@ChitnisPurva) January 20, 2021

Bir kullanıcı "Meyvelerle başlamak iyidir. Yavaş yavaş sebzelere ve sonra besin zincirine geçilebilir. Ne de olsa pandemi, ekonomi ve sosyal sorunlara uzak gelecekte bakacak dünya kadar zaman var" dedi.

It’s good to start with fruits. Slowly one can move up to vegetables and then go up the food chain.

We have all the time in the world to look after pandemic, economy and social probs later in distant future! #dragonfruit #kamalam #dragonfruitrenamed pic.twitter.com/SvvFxr8hRF — RP Karan (@RPKaran8) January 20, 2021

Türkçe'de yusufçuk olan ama Hindistan'da İngilizce'deki gibi ejderha sineği denilen böceğin de adının değiştirilmesini isteyerek dalga geçenler oldu.

I urge @vijayrupanibjp Sir & @BJP4India to please rename this 'DragonFly' to 'KamalaMakkhi'

It will help solve the greatest issues of the Mankind.@CMOGuj please let us know whats the procedure to sanction this change.#dragonfruit #Kamalam #KamalamMakkhi pic.twitter.com/HHwVC3siFk — Shailesh 🇮🇳 (@shaileshdhar) January 20, 2021

Doğrudan 'aptallık, salaklık, gerzeklik' diye saydıranlar da çıktı.

This idiocy of #DragonFruit being named #Kamalam is of the highest order.



No words enough so express how idiotic, stupid and foolish it is. Bet they were really high when they decided on this! — Deep Mistry (@deep_mistry1899) January 20, 2021

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