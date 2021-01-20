Çin’den Pompeo dahil 28 ABD'liye yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Son yıllarda, ABD’deki bazı Çin düşmanı politikacı, kendi siyasi çıkarları, önyargıları ve Çin nefretinden hareket ederek ve ayrıca Çin ve Amerikan halklarının çıkarlarını görmezden gelerek Çin'in içişlerine kaba müdahale haline gelen ve Çin’in çıkarlarına zarar veren bir dizi çılgınca eylem planlayıp gerçekleştirdiler” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Çin, ABD’nin bu eylemlerinden sorumlu 28 kişiye yaptırım uygulama kararını aldı” dendi.

Kara listede eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yanı sıra, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger ve Sağlık Bakanı Alex Azar gibi isimler yer alıyor.