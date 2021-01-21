Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, Caparov'u başkanlık seçiminin galibi ilan etti

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) oyların yaklaşık yüzde 80'ini alan Sadır Caparov'u resmi olarak cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi ilan etti.

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurcan Şaildabekova, düzenlediği basın toplantısında "Merkez Seçim Komisyonu erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını belirledi. Sadır Japarov oyların yüzde 79.2’sini alarak seçimin galibi oldu" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Japarov’un yemin töreni 28 Ocak’ta yapılacak.

Kırgısiztan’da 10 Ocak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ve ülkedeki yönetim biçimini belirleyecek referandum düzenlenmişti. MSK’ya göre, oyların yüzde 79.2'sini alan Sadır Caparov seçimlerin galibi olurken, en yakın rakibi eski Meclis Başkanı Adahan Madumarov oyların yüzde 6.7’ni aldı. Diğer aday Babırjan Tolbayev ise oyların yüzde 2.34’ünü aldı.

Ayrıca yönetim biçimin belirlenmesine yönelik referanduma katılan kişilerin çoğu, devlet başkanlığı yönetim sistemini destekledi. Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, bu yönetim şeklini seçmenlerin yüzde 81.26’sı destekledi, mevcut sistemde kalınmasını isteyenlerin oy oranı ise yüzde 10.86’da kaldı