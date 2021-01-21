Filipinler'de 7.0 büyüklüğünde deprem

Ateş Çemberi olarak bilinen Filipinler'e ait bölgede meydana gelen 7.0 şiddetindeki deprem takımadaları şiddetli bir şekilde sarstı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'na (USGS) göre 7.0 büyüklüğündeki deprem, Mindanao adasındaki Pondaguitan kentinden 213 km uzakta meydana geldi. Depremin merkez üssünün 138,9 kilometre derinlikte bulunduğu iddia edildi.

Şu ana kadar depremin neden olduğu herhangi bir hasar veya zayiat bildirilmedi ve yerel yetkililer olası bir tsunami uyarısında bulunmadı.

An #earthquake with a magnitude of 7.0 on the Richter Scale hit 210 km SE of Pondaguitan, #Philippines at 12:23 UTC (5:53 pm IST) today: USGS Earthquake pic.twitter.com/suI8xx8Gr0 — Brijesh K N Tiwari (@brijeshkntiwari) January 21, 2021

​Yerel haber kaynağı Inquirer'ın aktardığı bilgiye göre göre, bölgenin ticaret merkezi konumunda olan Davao kenti sakinleri de sarsıntıyı hissetti.