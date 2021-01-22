Google'dan Avustralya'ya: Para ödemek zorunda kalırsak yasak getiririz

Google, Avustralya hükümetinin dijital devlerin haber içerikleri için ödeme yapmasını öngören yasa tasarısının önünü kesme çabalarına devam ediyor. Şirket, tasarının yasalaşması halinde Avustralyalı kullanıcılara yasak getireceklerini açıkladı.

ABD'li teknoloji devleriyle yerel yayın kuruluşları arasındaki telif hakları tartışmasının en sert geçtiği ülkelerden biri Avustralya.

Avustralya'da teknoloji devlerinin kullandıkları içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla gidilecek düzenlemeyi iptal ettirebilmek için ABD merkezli internet devi Google'dan tehdit geldi.

Google, bu tasarının yasalaşması halinde Avustralyalı kullanıcıların arama motoru hizmetini kullanmaktan men edileceğini açıkladı.

Google Avustralya İdari Müdürü Mel Silva, başkent Canberra'da bir senato komitesine yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin yasalaşmasının 'en kötü senaryo' olacağını söyledi. Silva, "Bize Avustralya'yı Google Arama Motoru'nu erişine kapatmaktan başka yol kalmıyor" dedi.

Silva, Ağustos 2020'de de 'Avustralyalılara açık mektup' başlıklı bir açıklama yayımlamış, söz konusu yasa tasarısının kullanıcı bilgilerinin medya kuruluşlarına verilmesine ve Avustralya'da kullanıcıların ücretsiz olarak faydalandığı hizmetlerin riske atılmasına neden olabileceğini yazmıştı.

LATEST: Google threatens to disable its search engine in Australia if it’s forced to pay local publishers for news https://t.co/o6Tnh9ZEQi — Bloomberg (@business) January 22, 2021

​Başbakan Morrison: Kurallara uyanlara kapımız açık

Ülkenin en büyük haber kuruluşlarının ABD'li teknoloji firmalarına yönelik taleplerini dikkate alıp bu düzenlemeyi yasalaştırmak isteyen Başbakan Scott Morrison ise Google'ın bu gözdağının altında kalmadı. Morrison, "Avustralya, Avustralya'da yapabilecekleriniz için kurallar koyuyor. Parlamentomuzda bu yapılıyor. Buna uymak isteyenlere kapımız açık ama tehditlere yanıt vermeyiz " diye konuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Bunun ardından Facebook, yasa teklifi kabul edilirse kullanıcılarını Avustralya'da haber içeriğini paylaşmaktan alıkoymakla tehdit etmişti. Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.