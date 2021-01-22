Çin, en tanınmış iki hastanesini karantinaya aldı

Tüm dünya koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasıyla mücadele ederken, Mart 2020'den beri en yüksek vaka seyriyle karşılaşan Çin, Şangay şehrinde bulunan en güvenilir iki tıp merkezini dışarıya kapattı.

Çin'deki vaka sayılarında artışla bağlantılandırılan Şangay şehrinin Fudan Üniversitesi Şangay Kanser Merkezi ve Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Renji Hastanesi'nin tüm poliklinik hizmetleri kapatıldı.

İki hastane çevresindeki yerleşimlerle birlikte kordona alındı.

Bugün bildirilen vakalardan 6'sının saptandığı Şangay'da, çarşamba ve perşembe günleri şüpheli vakalar belirlenen sözkonusu 2 hastane için kapanma kararı verildi. Hastanelerle bağlantılı herhangi bir ek vaka olup olmadığı henüz netleşmedi.

Her iki hastane de, Çin'in farklı bölgelerinden hastaların tedavi olmak üzere geldiği güvenilir sağlık merkezleri olarak biliniyor.

Kanser Merkezi'nde yılda 1.5 milyon hastaya ayakta tedavi

Resmi istatistiklere göre, Şanghay Kanser Merkezi'nde 2019 yılında 1 milyon 570 bin hasta ayakta tedavi edildi.

Hastanelerin karantinaya alınması gelişmesi, aylardır maske-sosyal mesafe, toplu test, en ufak sayıda vaka görülen bölgelerin kapatılması önlemleriyle vaka sayısını dizginleyen Çin'in en soğuk bölgesi olan kuzeyinde kışla birlikte yeniden vakaların yayılmasının ardından geldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada son 24 saatte 9'u yurtdışı kaynaklı 103 yeni vaka saptandığını duyurdu. Çin'de asemptomatik, yani belirti göstermeyen vakalar, teyit edilmiş enfeksiyon kategorisinden ayrı açıklanıyor.

Pekin dahil kuzey şehirleri yeniden eve kapanıyor

Kuzeyde başkent Pekin ile diğer şehirlerin de bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlüğe konulurken, okullar dersleri erken bitirme uygulamasına geçti.

Şubatta 1.7 milyar yolculuk yapılabilir

Yurttaşları 12 Şubat'ta girilecek Çin Yeni Yılı için verilecek tatilde seyahat etmemeleri yönünde uyaran Pekin hükümeti, şubat ortasına dek 50 milyon kişiye aşı yapma hedefiyle toplu aşılama programı yürütüyor.

Bahar Bayramı olarak kutlanan tatil döneminde göçmen olarak kentlerde çalışan işçilerin, taşradaki ve kırsal bölgelerdeki ailelerini ziyaret etmeleri sebebiyle 1.7 milyar yolculuk yapılacağı tahmin ediliyor.