Kuzey Koreli diplomat Güney Kore'ye iltica etti

Ryu'nun, Kuzey Kore'nin Kuveyt Büyükelçisi So Chang-sik'in, BM'nin 2017'de aldığı yaptırım kararının ardından ülkeden sınır dışı edilmesiyle büyükelçiliğe vekalet ettiği açıklandı. İşçilerin inşaatlarda çalışmak için gittiği Kuveyt, Kuzey Kore'nin en büyük döviz kaynaklarından biri.

Kuzey Koreli diplomatın, Roma Büyükelçiliği maslahatgüzarı Jo Song-gil'in Güney Kore'ye sığınmasından iki ay sonra, Eylül 2019'da iltica ettiği tahmin ediliyor.

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