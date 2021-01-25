Çinli uzman: Mutasyonlara karşı etkili olabilecek Çin aşısı 2 ay içinde üretilebilir

Koronavirüsün yeni mutasyonlarına karşı daha etkili bir aşı çalışmasının Çin tarafından başlatıldığı iddia edildi. Çinli uzman Shao Yiming mutasyonlara karşı daha etkili bir aşı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Çin'in aşı araştırma ve geliştirme danışmanı Shao Yiming, Global Times'a yaptığı verdiği röportajda, üzerinde çalışılan aşının Çin'e son zamanlarda denizaşırı ülkelerden gelen tüm koronavirüs mutasyonları için etkili olacağını söyledi. Çin'in daha geniş mutasyonlara hazır olduğunu ve iki ay gibi kısa bir sürede mutasyonlara karşı inaktif bir aşıyı yeniden tasarlayabileceğini belirtti.

Aynı zamanda Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde uzmanı olan Shao, üretilen antikorların İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan mevcut virüs türlerini etkisiz hale getirebildiğini ancak etkisinin zayıfladığını söyledi.

Çinli bilim insanları, mutasyonları incelemek için aşı üreticileriyle birlikte çalışıyor. Çin aşılarının olası etkilerini anlamak için ise laboratuvar çalışmaları sürüyor.

Çinli aşı üreticileri ve bilim insanları şimdi yeni mutasyonlara karşı aşıların yeniden tasarlanması gerekliliğini değerlendiriyorlar. Shao, en kötü senaryoda bile, inaktif aşıların yaklaşık iki ay içinde daha iyi bir uyum sağlayacak şekilde yeniden tasarlanıp değiştirilebileceğini belirtti.

"Ancak inaktif aşıların yeniden tasarlanması, kimyasal sentezle geliştirilen mRNA aşısına kıyasla bir ay daha uzun sürebilir" diyen Shao, inaktif aşının, değiştirilen hücrelerin üremesi için zaman alan biyolojik bir süreci izlediğini ifade etti.