Kral Maha'dan 'resmi metresine' doğum günü jesti: Tayland'a 'ikinci kraliçe' geldi

Kraliçe Suthida ile evli Tayland Kralı'nın 'resmi metresi' Sineenat'ın önlenemez yükselişi arada sekteye uğrasa da devam ediyor. Kral doğum günü hediyesi olarak Sineenat'ı kraliçe mertebesine yükseltti.

Tayland Kralı önce 'resmi metres' ilan ettiği, daha sonra sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı, ardından affedip Almanya'daki haremine çağırdığı, peşinden tüm resmi unvanlarını geri verdiği sevgilisine bir hediye daha 'bahşetti.'

Ülkedeki kraliyet karşıtı gösterilerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan, uluslararası basında 'playboy' olarak da anılan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 'resmi metresi' Sineenat Wongvajirapakdi'yi 36. yaş gününde 'ikinci kraliçe' ilan ederek tarihe geçti.

Daily Mail sitesinin Alman Bild gazetesinden aktardığına göre 68 yaşındaki Kral ile Sineenat'ın kutlama fotoğrafları da paylaşıldı.

Fotoğraflarda çiftin başkent Bangkok'taki Wasukri iskelesinde düzenlenen bir Budist töreninde balıkları ve kuşları serbest bıraktığı ve ikisinin de mavi renkte aynı örnek giyindikleri görülüyor.

Thai king 'makes his consort his second queen as her birthday gift' in historic move https://t.co/68nBFUgaW4 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 26, 2021

​Kral Maha, Mayıs 2019'da eski koruması olan 42 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra da Sineaat'ı 'resmi metresi' ilan etmişti. Sineenat'ın bu unvanı aldığı törende Kraliçe Suthida da hazır bulunmuştu.

Ancak Ekim 2019'da 'resmi metres' Sineenat'ın unvanı geri alınmış, gerekçe olarak da 'aşırı hırslı' olması ve 'kendini kraliçenin statüsüne yükseltmeye çalışması' gösterilmişti.

Kral, hapse bile attırdığı Sineenat'ı geçen yaz affetmiş ve Almanya'daki haremine çağırmıştı.

Bununla birlikte son olarak Sineenat'ın 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş, çoğu çıplak olan 1000'den fazla fotoğrafı sızdırılmıştı.