Hindistan'da liberal tarım yasasını protesto eden çiftçiler, traktörlerle polis barikatlarını geçip Kızıl Kale'ye girdi

Hindu milliyetçisi iktidarın tarım sektörünü liberalleştiren yasasına karşı aylardır ülke çapında eylem yapan çiftçiler, Cumhuriyet Bayramı'nda Traktör Yürüyüşü düzenleyip başkentte polis ablukasını yerle yeksan etti. On binlerce çiftçi Delhi'nin simgesi olan tarihi Kızıl Kale'ye girip dans etti.

Hindistan'da Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümetinin tarım sektörünü liberalleştiren yasasına karşı çiftçilerin ekim ayından beri devam eden eylemlerinde bugün bir doruk noktası yaşandı.

Hindistan Anayasası'nın 26 Ocak 1950 tarihinde kabulün kutlandığı Cumhuriyet Bayramı'nı, çiftçiler, Traktör Günü'ne çevirdi.

Tractor rally: Indian farmers breach Delhi's Red Fort in huge protest https://t.co/t9zO6yvqY4 — Andrew Buncombe (@AndrewBuncombe) January 26, 2021

Kasımdan beri başkent Delhi'nin eteklerinde kamp kurup eylem yapan ve hükümetin yasayı bir süreliğine askıya alma teklifini reddedip tümden iptalde ısrar eden on binlerce çiftçi, bugün Delhi polisinin ablukasını kırıp traktörlerle kamyonların başını çektiği konvoylarla başkentin simgesi Kızıl Kale'ye dayandı.

Protesting farmers enter Red Fort to register opposition to black #FarmLaws2020 and discontent against the treatment mooted out to the protests that were completely peaceful and disciplined for last 2 months. @BBCWorld @AJENews @CNN#HistoricTractorMarch #Tractor2Twitter pic.twitter.com/ej0Tu6rs16 — Tractor2ਟਵਿੱਟਰ (@Tractor2twitr) January 26, 2021

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkmaktan otobüs çekip yere oturarak geçit vermemeye uzanan çeşitli taktikleri işe yaramadı.

Delhi: Police officials sit on road in Nangloi to block the area where farmers holding tractor parade have reached#HistoricTractorMarch #Tractor2Twitter pic.twitter.com/3uE4lBMpyG — Tractor2ਟਵਿੱਟਰ (@Tractor2twitr) January 26, 2021

Çiftçiler bütün barikatları Delhi sakinlerinin tezahüratları eşliğinde aşıp geçti.

One Farmer Killed During Protest at ITOhttps://t.co/WEHpqcmrlo — Tractor2ਟਵਿੱਟਰ (@Tractor2twitr) January 26, 2021

One farmer lost his life during the ongoing struggle in Tractor Rally against the 3 #FarmLaws2020 #HistoricTractorMarch #Tractor2Twitter pic.twitter.com/w6xtPqZWcr — Tractor2ਟਵਿੱਟਰ (@Tractor2twitr) January 26, 2021

Polisle bir protestocunun öldüğü çatışmalara giren çiftçiler, ellerinde Hindistan bayraklarının yanısıra çeşitli siyasi partiler, örgütler ve etnik grupların bayraklarıyla tarihi Kızıl Kale'ye girdi.

Bu sırada 16. yüzyıldan kalan Kızıl Kale'deki bir Hindistan bayrağının indirilip yerine Sih bayrağının çekildiği haberinin gelmesi, ülke medyasında ve sosyal medyada vatana ihanet oluşturup oluşturmadığı tartışması başlattı. Daha sonra eylemcilerin bazı hesaplarından zaten boş olan bir direğe Sih bayrağının çekildiği, Sihlerin vatansever olduğu gibi çeşitli izahatlar getirildi.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Thousands of Indian farmers protesting against agricultural reforms breached barricades to enter the historic Red Fort complex in the capital and hoist flags after clashing with police https://t.co/j4PBT33oXk pic.twitter.com/DoJ51zwL10 — Reuters (@Reuters) January 26, 2021

Polis de orantısız güç kullanımıyla bugüne dek barışçı geçmiş çiftçi eylemlerini şiddet eylemlerine dönüştürmekle eleştirildi.

Güvenlik güçleri düzeni sağlayamazken, Delhi'nin pek çok bölgesinde mobil internet hizmetleri kesildi. İçişleri Bakanı Amit Şah Delhi polisi yetkilileriyle acil toplantıya girdi.

Bu arada Kızıl Kale'nin içindeki ve etrafındaki çiftçiler dans ederken görüntülendi.

Haryanvi farmers dancing at red fort. pic.twitter.com/k6A6Ik6A3G — Sandeep Singh (@PunYaab) January 26, 2021

Traktör Yürüyüşü Hindistan'ın başka pek çok bölgesinde de düzenlenirken yine polisle çiftçiler arasında irili ufaklı çatışmalar çıktı.

Aynı zamanda Delhi'nin bazı sınır bölgelerinde ve Uttar Pradeş eyaletinde polisle protestocuların birbirilerine gül ve yemek ikram ettiği sahneler de yaşandı.