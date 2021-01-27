Japonya Başbakanı Suga, Kovid-19 tedbirlerine rağmen gece klubüne giden milletvekilleri adına halktan özür diledi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, 11 eyalette uygulanan OHAL kapsamındaki 'evde kal' çağrısına rağmen, iktidar partisinin üst yöneticisinin gece kulüplerini gittiğinin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Suga, Danışman Meclisi'nde (Sangiin) kendisine iktidardaki Liberal Demokrat Partisi'nin (LDP) Meclis İşleri Komitesi Başkanvekili Matsumoto Jun ve koalisyonun küçük ortağı Komeito'dan milletvekili Kiyohiko Toyama'nın gece klüplerinde gezdiği iddialarının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Vatandaşlara saat 8'den sonra dışarıda yemek yememeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunurken böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm. Tüm milletvekilleri kurallara uymalı."

İtiraf edip özür dilediler

Haftalık yayımlanan ulusal Shukan Shincho dergisinin çevrim içi baskısına göre, Matsumoto, 18 Ocak'ta saat 21.00 civarında bir restorandan ayrıldıktan sonra Ginza bölgesinde gittiği bar ve gece kulübünde 23.20'ye kadar vakit geçirdi.

Diğer ulusal haftalık Shukan Bunshun, LDP'nin koalisyon ortağı Komeito'dan milletvekili Toyama Kiyohiko da 22 Ocak akşamı, Ginza'da bir lüks bir gece kulübünde geç saatlere kadar kaldığını yazdı.

Matsumoto ve Toyama, "evde kal" çağrılarına rağmen geç saatlerde sözü geçen yerlere gittiklerini itiraf etti ve özür diledi.

OHAL'in uygulanmadığı Aralık 2020'nin ortasında, ülke genelinde kalabalık toplantılara katılım gösterilmemesi çağrılarına rağmen Başbakan Suga, bizzat iştirak ettiği iki ayrı akşam yemeği sonrası, muhalefet partilerinden gelen eleştiriler üzerine özür dilemişti.

Başkent Tokyo dahil 11 eyaletteki OHAL kapsamında, halktan, ihtiyaç harici dışarı çıkmamaları ve akşam saat 20.00 sonrası evlerinde kalmaları isteniyor. Restoranların ise saat 19.00'a kadar alkol satışını durdurmaları ve en geç saat 20.00'de kapanmaları çağrısı yapılıyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, Japonya'da şimdiye kadar 368 bin 143 vaka görülürken, 5 bin 158 kişi ise hayatını kaybetti.